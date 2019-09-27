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Под Киевом на детской площадке тяжело травмировался ребенок

27 сентября, 09:39

Ребенок госпитализирован, а в городе начали проверять все детские площадки на исправность

Фото: vykonkom.ukrainka/

Фото: vykonkom.ukrainka/

В Украинке в Киевской области на детской площадке мальчик упал и тяжело травмировался, сейчас ребенок находится в больниц. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Фото: vykonkom.ukrainka/

Фото: vykonkom.ukrainka/

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Фото: vykonkom.ukrainka/

Фото: vykonkom.ukrainka/

"Сейчас специалисты ПОЖ проводят полную проверку детских площадок по городу. Те конструкции, которым более восьми лет, будут заменены или отремонтированы полностью, как того требует стандарт. Также ведутся переговоры с киевской фирмой, о дополнении площадок города защитными деталями, которые возможно и были предусмотрены в проекте, но почему-то не были установлены исполнителем с самого начала", – говорится в сообщении.

На некоторых объектах на этой неделе уже установили защитные детали.

Ранее в Киеве во дворе дома на улице Волынской, 2, появилась очень страшная детская площадка. После того, как коммунальщики покрасили бетонных зверей, "украшавших" игровую зону, малыши больше там не играют.

Также новости "Сегодня" писали, что качели на детской площадке в одном из столичных дворов обмазали солидолом. Аналогичный случай произошел на Оболони – там солидолом обмазали парапеты на набережной.

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Источник: Сегодня

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