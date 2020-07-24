Под Киевом на глазах у семилетнего сына расстреляли бизнесмена

В селе Артемовка Бориспольского района убили 44-летнего киевского бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Инцидент произошел на глазах его семилетнего сына.

Об этом сообщают "Факты. ICTV".

По предварительным данным, мужчина ехал на дачу в селе, но рядом с железнодорожным переездом из кустов выскочили неизвестные и начали в упор из автоматов расстреливать машину. В Плекана попали по меньшей мере четыре пули, он съехал с дороги в поле, смог проехать еще 300 метров и позвонить жене.

Пули при этом не зацепили ребенка, который тоже был в машине, и, как сообщает СМИ, преступники приказали мальчику бежать. Ребенок прибежал к матери и рассказал, где искать отца, однако спасать мужчину было уже поздно – от полученных ранений он умер.

На месте убийства Игоря Плекана. Скриншот

Супруга Плекана рассказала, что мужу регулярно поступали угрозы от неизвестных. Отмечается, что у полиции уже якобы есть оперативные наработки, а в "ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства".

Игорь Плекан. Скриншот

Telegram-канал ОО "Основа будущего" (организация является преемницей С14) сообщает, что Плекан был организатором покушения на координатора С14 Сергея Мазура в Борисполе. В частности, новости "Сегодня" сообщали, что осенью 2018 года в квартиру Мазура бросили гранату.

"Жаль, что теперь не узнаем, кто был заказчик покушения на координатора С14. Организатор замолчал навсегда", – говорится в сообщении.

На убийство Плекана отреагировал и сам Мазур.

Полиция и прокуратура на данный момент официальных заявлений об убийстве Плекана не давала. Кроме того, пока что не сообщается, когда именно произошло преступление.

Ранее сообщалось, что в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии, тело которого нашли в колодце.

Кроме того, правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

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