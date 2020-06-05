Под Киевом на качелях в парке покалечилась восьмилетняя девочка

В парке Победы в Броварах на детской площадке произошел несчастный случай – восьмилетняя девочка упала с качели и сильно травмировалась, ребенок находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

"Как сообщили свидетели, на одной из качелей на детской площадке решили покататься несколько детей от 8 до 14 лет, однако кому-то из детей скорость качели показалась недостаточной, и дети решили раскачаться еще быстрее, в результате таких действий восьмилетняя девочка не удержалась и выпала "за борт". Поскольку дети не сразу заметили, что один из "пассажиров" выбыл, они не остановили качели, вследствие чего девочка попала под качели", – говорится в сообщении.

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Девочку увидели прохожие и вытащили ребенка из-под качели.

"Где находились ее родители в это время – неизвестно, поэтому они будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – уточнили в полиции.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении Броварской ЦРБ, по предварительному диагнозу ребенок получил перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.

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Напомним, в запорожском парке "Дубовый гай" на восьмилетнюю девочку упала деревянная скульптура медведя весом в 200 кг, которая не была закреплена. Ребенок погиб.

Также сообщалось, что на столичном Виноградаре в детской поликлинике на ребенка упала тяжелая дверь.

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