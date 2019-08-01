Птицы учатся летать и задевают крыльями за два провода

Фото: Kyiv Animal Rescue Group/Facebook

Под Киевом на линии электропередачи гибнут молодые аисты (фото) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%B8%D1%81%D1%82 2019-08-01T15:29:00+03:00 Происшествия Птицы учатся летать и задевают крыльями за два провода

В селе Креничи под Киевом на линии электропередачи гибнут молодые аисты. Об этом сообщает на своей странице в Facebook киевская Служба спасения животных.

"Птицы учатся летать и задевают крыльями за два провода. В результате – тяжелая электротравма или смерть. Так, по наблюдениям местного жителя, за два дня 30 и 31 июля на проводах погибли трое и пострадал один аист. Очевидец обратился в Команду спасения животных за помощью в госпитализации", - говорится в сообщении.

Пострадавший аист был доставлен в ветеринарную клинику в критически тяжелом состоянии.

"Рядом в поселке, в километре от места происшествия, найден еще один пострадавший аист. По словам местной жительницы, аист долгое время сидел на крыше и кричал, а потом в него выстрелили из пистолета", – уточнили в службе, добавив, что аист с подозрением на пулевое ранение госпитализирован в ветклинику.

Пока что факт стрельбы не доказан, аистом занимаются хирурги.

Ранее сообщалось, что в конце весны на Южном мостовом переходе произошло ДТП, в результате которого погибло крупное животное: на мосту микроавтобус Mercedes-Benz сбил лося.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области пенсионерка Галина Челопчий спасла от гибели аиста. Птица 11 лет живет во дворе у одинокой женщины.

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