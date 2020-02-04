Под Киевом на мусорник выбросили щенков в розовом чемодане

Как сообщает "Киевспецтранспорт", маленьких животных на полигон в Подгорцах принесла "гламурное кисо"

Фото: Киевспецтранспорт

В селе Подгорцы под Киевом на мусорный полигон №5 в розовом чемодане выбросили трех щенков. Об этом сообщает КП "Киевспецтранспорт" на своей странице в Facebook.

"Прошлой ночью некое "гламурное кисо" выбросило у полигона трех щенков в... розовом чемодане. Что тут скажешь – пожалуй, последние деньги человек потратил на красивую жизнь где-то на курорте, поэтому и лишился прежних сожителей вместе с чемоданом", - говорится в сообщении.

Беззащитных, замерзших маленьких собак нашли утром работники охраны.

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"Накормили, наскоро соорудили убежище, ведь на днях обещают осадки и морозы, а щенки еще малы. Далее, даже если выживут, – их ждет голодная, суровая жизнь. Может кто-то, у кого есть сердце, сможет позаботиться об их доме? Будем верить", – отмечается в сообщении.

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Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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