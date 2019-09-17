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Под Киевом на Одесской трассе машина на полном ходу влетела в остановку (фото)

17 сентября, 11:14

Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки

/ Фото: dtp.kiev.ua

На Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта.

Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua, удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

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"К счастью в ней (машине – ред.) не было людей и водитель, пожилой мужчина, двигался один. С травами средней степени тяжести госпитализирован. Автомобиль восстановлению не подлежит", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. 

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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ДТП остановка киевская область

Источник: Сегодня

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