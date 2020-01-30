Под Киевом на остановке избили и ограбили пассажиров

Одного разбойника из Белой Церкви уже поймали, а его сообщников еще ищут

В Белой Церкви на остановке общественного транспорта неизвестные на днях вечером устроили драку с двумя мужчинами, а потом отобрали у них кошелек с деньгами и документами, мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Фигуранта преступления вскоре установили. Ним оказался 30-летний местный житель, который ранее неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких преступлений. Его сообщников пока что разыскивают.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

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Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Кроме того, на Оболони в Киеве из квартиры вынесли деньги, ювелирные украшения, ордена и духи.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

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