Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

Под Киевом на остановке избили и ограбили пассажиров

30 января, 15:05

Одного разбойника из Белой Церкви уже поймали, а его сообщников еще ищут

В Белой Церкви на остановке общественного транспорта неизвестные на днях вечером устроили драку с двумя мужчинами, а потом отобрали у них кошелек с деньгами и документами, мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Фигуранта преступления вскоре установили. Ним оказался 30-летний местный житель, который ранее неоднократно судим, в том числе за совершение тяжких преступлений. Его сообщников пока что разыскивают.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

Реклама

Ранее сообщалось, что неизвестные ограбили квартиру на столичной Борщаговке, украв, кроме ценных вещей, даже собаку. Кроме того, на Оболони в Киеве из квартиры вынесли деньги, ювелирные украшения, ордена и духи.

Также эксперты рассказали, как правильно выбрать двери, надежный замок и сигнализацию для охраны жилья.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

драка грабеж Белая Церковь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: детали
В Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом: деталиПроисшествия
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину
В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчинуПроисшествия
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)
Вандалы изуродовали Аллею художников в Киеве (фото)Происшествия
Трое мертвых мужчин в киевском подвале: новые подробности страшной находки
Трое мертвых мужчин в киевском подвале: новые подробности страшной находкиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...