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Под Киевом на перекрестке столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший

Сегодня, 07:27

Жертвой ДТП оказался сотрудник Государственной службы охраны

Под Киевом на перекрестке столкнулись внедорожник и легковушка: есть погибший Происшествия Жертвой ДТП оказался сотрудник Государственной службы охраны

В городе Боярка под Киевом произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь сотрудника Государственной службы охраны. Об этом сообщает "Информатор".

Легковушка Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes столкнулись на перекрестке вчера около 22:00. По словам копов, водитель Mercedes остановился на красный цвет светофора, и в этот момент в него врезался Chevrolet.

В результате ДТП водитель Aveo получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики не смогли его спасти. Как сообщили полицейские, погибший оказался сотрудником Государственной службы охраны. На месте аварии работали спасатели ГСЧС, экипажи патрульных машин и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП внедорожник столкновение боярка легковушка погибший

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