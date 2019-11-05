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Под Киевом на пустой дороге столкнулись Peugeot и Lanos: погибла женщина (фото, видео)

5 ноября, 09:32

Жуткая авария произошла рано утром на улице Киевской

После жуткой аварии на Окружной в Киеве, жертвами которой стало два человека, смертельное ДТП произошло в Броварах. Как сообщается в паблике dtp.kiev.ua в Facebook, на улице Киевской столкнулись Peugeot и Daewoo Lanos, в результате чего погибла женщина.

"Продолжается серия смертельных ДТП в Киеве и области: Бровары, 5:30 утра, ул. Киевская. На пустой дороге Peugeot вылетает на встречную полосу и бьет Daewoo Lanos. Погибла женщина. Водитель Peugeot в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

На данный момент из Броваров в сторону Киева образовалась тянучка.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также под Киевом, в районе Тетерева, на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

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ДТП смерть бровары

Источник: Сегодня

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