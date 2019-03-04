Под Киевом начались массовые травяные пожары

За выходные спасатели ликвидировали возгорания десятки раз

Фото: ГСЧС Киевской области.

Под Киевом начались массовые травяные пожары Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d07/1b7/5c7d071b7d4ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d07/1b7/5c7d071b7d4ea.jpg 2019-03-04T13:08:51+02:00 Происшествия За выходные спасатели ликвидировали возгорания десятки раз

В ГСЧС Киевской области сообщают о массовых случаях возгорания травяного настила. Так, 3 марта в 12:57 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о горящей траве в селе Новые Петровцы.

"По прибытию было установлено, что горит травяной настил на площади 2 га. Пожар был локализован в 14:25 и ликвидирован в 15:08. К тушению пожара привлекалось одна единица техники и 5 человек личного состава", – рассказали спасатели.

По данным ГСЧС Киевской области, всего в течение 2 и 3 марта подразделения Вышгородского района 19 раз ликвидировали возгорания травяного настила. За последние сутки на территории всей области тушили 51 травяной пожар, а с начала года на подобные вызовы выезжали 224 раза.

"В течение 3 марта осуществляли выезд на тушение пожаров в природных экосистемах вблизи трассы "Киев-Ковель" (0,2 га) и вблизи пгт Бородянка, где в результате пожара уничтожено травяной настил на площади 4 га. На территории Обуховского района было два возгорания травяного настила на общей площади 200 кв. м.: по ул. Подгорная и ул. Киевская. В результате пожара огнем также были повреждена лодка "Стриж" - перечисляют в ГСЧС.

Кроме того, 2 марта в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района подобные сообщения поступали три раза: горел травяной настил за пределами села Гавронщина – 3 га, горел камыш вблизи пгт Макаров – 1 га, и травяной настил в пгт Макаров по улице Колхозной – 400 кв.м.

Отметим, что огонь с пылающей травы нередко перекидывается на жилые здания и лес.

Напомним, на прошлой неделе трижды горело отселенное здании по ул. Сечевых стрельцов, 91. Известно, что этот дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Ипполита Николаева. В здании располагался полицейский околоточный участок, позже отделение милиции, а до 2013 года тут обитала налоговая служба Шевченковского района.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.