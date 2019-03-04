Под Киевом начались массовые травяные пожары
За выходные спасатели ликвидировали возгорания десятки раз
В ГСЧС Киевской области сообщают о массовых случаях возгорания травяного настила. Так, 3 марта в 12:57 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о горящей траве в селе Новые Петровцы.
"По прибытию было установлено, что горит травяной настил на площади 2 га. Пожар был локализован в 14:25 и ликвидирован в 15:08. К тушению пожара привлекалось одна единица техники и 5 человек личного состава", – рассказали спасатели.
По данным ГСЧС Киевской области, всего в течение 2 и 3 марта подразделения Вышгородского района 19 раз ликвидировали возгорания травяного настила. За последние сутки на территории всей области тушили 51 травяной пожар, а с начала года на подобные вызовы выезжали 224 раза.
"В течение 3 марта осуществляли выезд на тушение пожаров в природных экосистемах вблизи трассы "Киев-Ковель" (0,2 га) и вблизи пгт Бородянка, где в результате пожара уничтожено травяной настил на площади 4 га. На территории Обуховского района было два возгорания травяного настила на общей площади 200 кв. м.: по ул. Подгорная и ул. Киевская. В результате пожара огнем также были повреждена лодка "Стриж" - перечисляют в ГСЧС.
Кроме того, 2 марта в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района подобные сообщения поступали три раза: горел травяной настил за пределами села Гавронщина – 3 га, горел камыш вблизи пгт Макаров – 1 га, и травяной настил в пгт Макаров по улице Колхозной – 400 кв.м.
Отметим, что огонь с пылающей травы нередко перекидывается на жилые здания и лес.
Напомним, на прошлой неделе трижды горело отселенное здании по ул. Сечевых стрельцов, 91. Известно, что этот дом был построен в 1902 году по проекту архитектора Ипполита Николаева. В здании располагался полицейский околоточный участок, позже отделение милиции, а до 2013 года тут обитала налоговая служба Шевченковского района.
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