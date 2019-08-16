Под Киевом напали на нардепа – СМИ

Согласно данным СМИ, подозреваемые - мужчина и женщина - скрылись с места происшествия на сером Opel Vectra

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После попытки ограбления в Киеве офиса депутата СМИ сообщили о новом чрезвычайном происшествии с нардепом. Как пишет "Информатор", в пятницу, 16 августа, под Киевом неизвестные совершили нападение на народного депутата, после чего скрылись на Opel Vectra.

Отмечается, что по области объявлен план-перехват – ищут подозреваемых в нападении мужчину и женщину. В частности, разыскивают серый автомобиль Opel Vectra с номерными знаками WJN ST 35.

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При этом пока что не сообщается имя народного депутата и пострадал ли он. Официальных сообщений от полиции также пока нет. Подробности ЧП уточняются.

Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом народного депутата фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Так, четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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