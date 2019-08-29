Под Киевом нашли 11-летнего мальчика, который ушел из дома из-за нежелания мыть посуду

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

В Киевской области разыскали 11-летнего мальчика, который сбежал из дома в селе Гребенки, чтобы не мыть посуду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, ребенок ушел из дома, когда никого из взрослых не было. Родители решили, что мальчик играет с друзьями и допоздна ждали его домой. Когда ребенок и в полночь не появился дома, то мать позвонила в полицию.

"Как только в полицию поступило сообщение от жительницы села Гребенки об исчезновении малолетнего мальчика, на розыск ребенка был поднят личный состав Васильковского отдела полиции, работники ювенальной превенции совместно с кинологической службой. К поискам также присоединились общественность, местное население", – говорится в сообщении.

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Прочесывая территорию села, служебный пес "Марат" вышел по следу к водоему. На берегу работники полиции обнаружили обувь мальчика. Однако ребенок на окрики взрослых не отвечал. В итоге разыскали босоногого беглеца в пять утра в зеленых зарослях.

"Мальчик признался, что сбежал из дома из-за ссоры со старшим братом, потому что не хотел .... мыть посуду. Прятался длительное время недалеко от места проживания в нежилом помещении, где уснул. Когда увидел свет фонариков и услышал лай, понял, что его ищут, испугался и перешел на другое место тайника", – разъяснили в полиции.

Ребенка передали родителям.

Напомним, что 18 августа по дороге из Броваров в Киев пропали 31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать Надежда Головач. Позднее выяснилось, что женщин "убили" по заказу бывшего мужа Головач, с которым у нее были судебные тяжбы по разделу имущества.

Также в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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