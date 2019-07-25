Под Киевом нашли девушку, сбежавшую из социального центра

Случайный прохожий узнал девушку благодаря сообщению полицейских в СМИ

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

Вчера случайный прохожий на одной из улиц Вишневого узнал 17-летнюю девушку, которая два дня назад сбежала из социального центра. С тех пор ее местонахождение было неизвестно, а на телефонные звонки она не отвечала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Мужчина узнал девушку благодаря сообщению полицейских в СМИ. Девушка сидела на скамейке и рассказала прохожему, что сбежала из приюта из-за ссоры с воспитателями. После уговоров несовершеннолетняя сама вернулась в приют. Отметим, что воспитанница социального центра уже неоднократно сбегала из учреждения.

Напомним, в селе Григорьевка правоохранители разыскали двухлетнего мальчика, который исчез со двора, где играл с собакой.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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