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Под Киевом ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина

8 октября, 09:51

Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Вышгороде ликвидировали подпольную нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Так, при проведении неотложного обыска в частном доме работники полиции обнаружили и изъяли килограмм марихуаны, разнообразное химическое оборудование, различные ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм готового "продукта", – говорится в сообщении.

Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители. Сейчас мужчина и женщина задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины.

Ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих".

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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марихуана вышгород нарколаборатория

Источник: Сегодня

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