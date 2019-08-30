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Под Киевом нашли неговорящего пятилетнего мальчика

30 августа, 09:59

Ребенок пропал, когда во время игры побежал за голубями

/ Фото: pexels.com

В Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры. Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции охраны в Киевской области.

"Крайне обеспокоенная мать поведала, что мальчик играя, побежал за голубями, после чего она не может его найти. Сложность найти мальчика заключалась в том, что он имеет проблемы со здоровьем и не может говорить. Однако, зная приметы, работники полиции охраны быстро разыскали ребенка и невредимым вернули его благодарной матери", – сообщили в полиции.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области разыскали 11-летнего мальчика, который сбежал из дома в селе Гребенки, чтобы не мыть посуду. Так, ребенок ушел из дома, когда никого из взрослых не было. Родители решили, что мальчик играет с друзьями и допоздна ждали его домой. Когда ребенок и в полночь не появился дома, мать позвонила в полицию.

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Также в Одесской области произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Источник: Сегодня

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