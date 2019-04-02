Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами

Ранее подросток уже уходил из дома и пытался пешком дойти до Одессы

Фото: Нацполиция

Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/345/baa/5ca345baa16a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/345/baa/5ca345baa16a2.jpg 2019-04-02T14:27:00+03:00 Происшествия Ранее подросток уже уходил из дома и пытался пешком дойти до Одессы

Полиция нашла 13-летнего мальчика, который 1 апреля ушел из дома в Голосеевском районе Киева. Подросток страдает психическими расстройствами и ранее неоднократно уходил из дома.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Нацполиции, к правоохранителям 1 апреля обратилась 35-летняя мать ребенка. Она сообщила, что у мальчика нет мобильного телефона и ранее он неоднократно пытался пешком добраться до Одессы. После этого полиция начала проверять все дороги в одесском направлении.

Ребенок нашелся 2 апреля.

"Благодаря помощи неравнодушных граждан ребенка нашли. Он шел по придорожной дорожке автодороги "Киев-Одесса", - уточнили в полиции.

Ребенка доставят в Голосеевское управление полиции, где передадут маме.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной.

Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.

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