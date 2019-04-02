Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами

Сегодня, 14:27

Ранее подросток уже уходил из дома и пытался пешком дойти до Одессы

Фото: Нацполиция
Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/345/baa/5ca345baa16a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/345/baa/5ca345baa16a2.jpg Происшествия Ранее подросток уже уходил из дома и пытался пешком дойти до Одессы

Полиция нашла 13-летнего мальчика, который 1 апреля ушел из дома в Голосеевском районе Киева. Подросток страдает психическими расстройствами и ранее неоднократно уходил из дома.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Нацполиции, к правоохранителям 1 апреля обратилась 35-летняя мать ребенка. Она сообщила, что у мальчика нет мобильного телефона и ранее он неоднократно пытался пешком добраться до Одессы. После этого полиция начала проверять все дороги в одесском направлении.

Ребенок нашелся 2 апреля.

"Благодаря помощи неравнодушных граждан ребенка нашли. Он шел по придорожной дорожке автодороги "Киев-Одесса", - уточнили в полиции.

Ребенка доставят в Голосеевское управление полиции, где передадут маме.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви спасатели помогли освободиться малышу, который застрял в батарее отопления на улице Нагорной.

Напомним, ранее столичные копы спасли женщину, которая чуть не утонула в озере Тельбин. Прибыв на место инцидента, копы увидели на берегу озера личные вещи, а в водоеме плавала женщина, которая, теряя силы, кричала о помощи. Патрульный Александр Шевченко бросился в воду, а тем временем утопающая перестала подавать признаки жизни.

Также мы писали о жутком ЧП в Одесской области. Там на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Киев, ребенок, полиция, исчезновение, одесская трасса

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом нашли пропавшего 13-летнего мальчика с психическими расстройствами". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве за час сообщили о минировании трех объектов оборонпрома

Сегодня, 14:12

Кинологи ищут взрывчатку на Бронетанковом заводе, конструкторском бюро "Артиллерийское вооружение", на заводе "Маяк" и в Высшем совете правосудия

Таможенники будут проверять пассажиров поезда Киев – Варшава прямо на вокзале

Сегодня, 13:02

Приезжать к поезду придется немного заранее, предупредили в "Укрзализныце"

Пожар в Киеве: спасатели показали сгоревшее здание на Харьковском шоссе

Сегодня, 12:19

Пожар охватил 150 квадратных метров, его тушили чуть более часа

В Киеве раскопали древнюю улицу XVII-XVIII веков

Сегодня, 12:03

Археологи рассказали об удивительных находках из прошлого

Орбакайте выложила в сеть зажигательный танец дочери

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов

Кирилл Сафонов попался на измене

Умерла заслуженная артистка Украины

Киевляне разочаровались в новостройках и скупают старое жилье

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Первое фото сына Хантингтон-Уайтли и Стэтхэма: такой красавчик

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае