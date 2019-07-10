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Под Киевом нашли пропавшего 3-летнего ребенка

10 июля, 13:51

Мать оставила сына знакомой и забыла об этом

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti
Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti.

Полицейские разыскали 3-летнего мальчика, об исчезновении которого сообщали несколько дней назад. Выяснилось, что матерь ребенка оставила его у знакомой и забыла об этом. Как рассказали в ГУ НП Киева, 21-летняя женщина сама сообщила правоохранителям о пропаже сына, но внятно не могла ничего объяснить.

Полицейские заподозрили, что она может находиться под воздействием наркотиков. Удалось выяснить, что в последнее время она проживала в Белой Церкви, поэтому поиски малыша начались и там. В итоге ребенка таки нашли. Оказалось, что мать оставила его знакомой женщине, самая якобы уехала на работу и за малышом уже не вернулась.

Мальчика забрали в приют, а в отношении матери составили админпротокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Правда, наказание за это – всего лишь предупреждение или штраф до 54 грн.

Ранее столичные полицейские разыскали 17-летнюю девушку, которая исчезла больше месяца назад.  Полиция выяснила, что пока матери и отца не было дома, девушка собрала свои вещи и ушла. С родными на связь не выходила, но в социальных сетях постоянно публиковала фотографии из разных районов столицы. Было предположение, что девушка живет у своих друзей, однако ее разыскали на даче родственников подруги в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.


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Тег дети, розыск, пропал, Белая Церковь

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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