Под Киевом нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Как выяснилось, у девочки разрядился телефон и она не смогла позвонить родным

Фото: патрульная полиция Белой Церкви

В Белой Церкви патрульные полицейские меньше чем за час нашли пропавшую девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба городской патрульной полиции.

"Вчера вечером полицейским поступило сообщение о том, что исчезла 14-летняя девочка, которая раньше всегда возвращалась домой, на звонки не отвечает, телефон выключен. Все экипажи получили ориентировку и патрулировали в местах возможного нахождения путешественницы", – говорится в сообщении.

Девочку нашли в районе Торговой площади. Она объяснила, что пешком шла с Таращанского массива, телефон выключился и не было где поставить его на зарядку. С родителями и ребенком провели профилактическую беседу.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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