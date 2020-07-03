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Под Киевом нашли пропавшую 77-летнюю пенсионерку

3 июля, 20:16

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Женщина ушла искать грибы и исчезла

В селе Королевка Макаровского района в полицию обратился мужчина, сообщив об исчезновении 77-летней женщины. Он рассказал, что утром его мать ушла в лес с сестрой собирать грибы и не вернулась домой, сообщили в полиции Киевской области.

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Родственники сообщили полиции о пропаже пенсионерки только поздно вечером, ведь думали, что она самостоятельно вернулась домой.

На поиски пропавшей был поднят личный состав Макаровского отделения полиции, бойцы батальона полиции особого назначения "Миротворец" и кинологи. Также к поискам присоединились неравнодушные местные жители и главы сельских советов.

Утром поиски наконец дали положительный результат и полицейские нашли бабушку за несколько десятков километров от ее села. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

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Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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