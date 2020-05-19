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Под Киевом нашли пропавшую девочку

19 мая, 17:23

Мила Князьская-Ханова

Трехлетняя девочка из многодетной семьи ушла гулять босиком

В полицию Киево-Святошинского района поступило сообщение о том, что в селе Шевченково босиком ходит маленькая девочка. Правоохранители выехали на место происшествия и совместно с неравнодушными гражданами быстро разыскали родителей девочки, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Выяснилось, что маленькая девочка из многодетной семьи, играя во дворе, самостоятельно вышла за пределы дома. Отец присматривал в это время за детьми, и как только заметил, что дочь исчезла – самостоятельно начал ее поиски. К счастью, за время отсутствия ребенка дома ничего плохого с ней не произошло. Полицейские объяснили юной "путешественнице", какие опасные последствия могут иметь такие прогулки.

Работники ювенальной полиции также провели с родителями профилактическую беседу и составили админпротокол по ч.1 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

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Отметим, недавно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей. Также в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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девочка киевская область происшествия полицейские пропавшие дети

Источник: Сегодня

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