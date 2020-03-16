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Под Киевом нашли школьника, пропавшего после ссоры с родителями

16 марта, 12:46

Наталья Руда

Подросток был у своего друга

В Киевской области полицейские разыскали несовершеннолетнего школьника из Ирпеня, который ушел из дома из-за ссоры с родителями.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, поиски длились почти сутки.

"Полицейские разыскали несовершеннолетнего беглеца по месту жительства одного из его товарищей. Мальчик знал, что его разыскивают родители и полиция, однако сообщать о своем местонахождении взрослым он не собирался", – говорится в сообщении.

Со школьником и его родителями провели профилактическую беседу.

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К счастью, за время отсутствия парня, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Ранее сообщалось о розыске 34-летнего бизнесмена из Малой Ольшанки Вадима Трищева. Он пропал в ночь на 13 марта, а его машину нашли сожженной дотла.

Кроме того, столичные полицейские разыскали студентку 2002 года рождения, которая ушла из общежития на улице Стельмаха и не вернулась. В полицию обратились ее родители, уточнив, что девушка не выходит с ними на связь.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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