Под Киевом в автомобиле обнаружено тело мужчины: полиция сообщила подробности

В полицию сообщили, что на улице припаркован простреленный автомобиль

/ Фото: Нацполиция

Под Киевом в автомобиле нашли труп мужчины. Об этом сообщает сектор коммуникации Нацполиции Киевской области.

Как рассказали правоохранители, около 9 утра в полицию сообщили, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркован простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и руководство полиции Киевской области. В ходе проведения следственных действий установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины возрастом около 50-ти лет, оружие и предсмертное записка.

Детали события и обстоятельства смерти устанавливаются. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в центре Днепра местные жители нашли тело женщины без головы. Страшная находка была обнаружена в заброшенном здании на улице Воскресенской. На теле женщины не обнаружили следов насильственной смерти. На вид ей около 60 лет.

Кроме этого, мы писали, что в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве . В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где он жил, провели неотложный обыск.

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