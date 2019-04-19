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Под Киевом не могут найти девочку: ушла из школы и не вернулась

Сегодня, 10:27

Девочка ушла из школы после обеда 18 апреля и до сих пор не вернулась

Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЗАО Киевстар/Facebook
Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЗАО Киевстар/Facebook.

Правоохранители сообщают о розыске несовершеннолетней девочки, жительницы Белой Церкви. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 15-летняя Марина Мартышко ушла из местной школы №7 18 апреля около 14:30 и до сих пор не вернулась.

"Приметы: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы средней длины русые, глаза светло-серые, губы средние", – сообщают правоохранители. 

Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЗАО Киевстар/Facebook
Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области при содействии ЗАО Киевстар/Facebook

Была одета в куртку цвета хаки, темные джинсы, черные кроссовки с белой подошвой.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней просят звонить по номеру "102" или (04563) 5-39-28.

Напомним, что в Киеве 15-летний Богдан Ермилов ушел из дома 21 марта 2019 года и до сих пор не вернулся.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика лет четырех-пяти, который бродил по улице без взрослых.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.


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Тег дети, розыск, Белая Церковь

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