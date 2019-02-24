Под Киевом неизвестные обстреляли два автомобиля (фото)

В одной из машин ехал муж с женой, а во второй мужчина был с двумя детьми

Фото: Pixabay

Под Киевом неизвестные обстреляли два автомобиля (фото) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/270/2e2/5c72702e2b0e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/270/2e2/5c72702e2b0e5.jpg 2019-02-24T12:22:00+02:00 Происшествия В одной из машин ехал муж с женой, а во второй мужчина был с двумя детьми

Под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль, неожиданно выскочив из леса. В итоге пострадали две машины. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Отмечается, что в одном из попавших по обстрел автомобилей находились дети.

"Около 18:00, в 800 метрах от поворота из Капитановки на Ирпень, ехали две машины (в одном авто – муж с женой, в другом – мужчина с двумя маленькими детьми). Неожиданно со стороны леса кто-то начал их обстреливать. После сделанных выстрелов неизвестные скрылись в лес. К счастью, никто не пострадал, но оба автомобиля повреждены", – говорится в сообщении.

После инцидента оба водителя вызвали полицию, написали заявления. Однако в полиции, комментируя данное нападение, дали понять, что это хулиганы и поймать их почти нереально.

Ранее мы сообщали, что под Киевом банда подростков грабила людей, угоняла авто и убила бездомного. В банду входили трое несовершеннолетних парней, жителей Белоцерковского района, от 15 до 17 лет. Перечень преступлений, в которых подозревают подростков, шокировал даже полицейских – это грабежи, угоны автомобилей и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. Их задержали в октябре прошлого года.

А в мае под Белой Церковью пятеро подростков бросали камни в авто. На трассе Киев – Одесса в лобовое стекло автомобиля, в котором ехала семья с двумя детьми, попали камни. Они пролетели сквозь весь салон и вылетели в заднее стекло. Малыши, которые находились во время движения в автокреслах на заднем сиденье, чудом не пострадали.

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