Под Киевом неизвестные устроили стрельбу: полиция начала спецоперацию

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В селе Княжичи Броварского района неизвестные обстреляли водителя легковушки, после чего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве. Сейчас злоумышленников разыскивают, сообщает полиция Киевской области.

Предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего, после чего неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице.

На месте происшествия прибыло руководство Главного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции и криминалистическая лаборатория.

"С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины введена полицейская специальная операция "Сирена". Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверки транспортных средств", – сообщили в полиции.

Ранее в Киеве задержали четверых мужчин с оружием и гранатами, которые вечером 12 октября устроили стрельбу в Голосеевском районе столицы и скрылись с места. На улице Заболотного сотрудники патрульной полиции заметили машину, которая подпадала под ориентировку, и остановили ее. В салоне находилось четверо мужчин, а при осмотре машины полицейские обнаружили предмет, похожий на автомат, шесть предметов, похожих на гранаты Ф-1, РГД-5 и УЗРГМ-2. Правонарушителями оказались жители Киева и Киевской области – 1961, 1974, 1986, 1994-го годов рождения. Один из них ранее попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичное правонарушение.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 октября в Киеве произошла массовая драка со стрельбой на Троещине. Участники стычки скрылись с места инцидента, и полиция объявила оперативный план "Сирена" для перехвата сбежавших.

Видео: Киев Оперативный

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