Под Киевом "оборотни" воруют людей: подробности ЧП

В области происходит уже не первый случай, когда преступники выдают себя за стражей порядка

Фото: kv.npu.gov.ua.

Под Киевом произошло резонансное происшествие: задержана группировка вооруженных псевдополицейских, которые похитили столичного предпринимателя из-за денег. Это не первый случай за последнее время, когда преступники орудуют, выдавая из себя стражей порядка.

Вечером 24 мая случайный свидетель сообщил на 102, что на дороге вблизи села Ревное Бориспольского района неизвестные похитили мужчину.

"Злоумышленники на Volkswagen T5 с проблесковыми красно-синими маячками остановили Land Rover. Угрожая оружием, вытащили водителя из салона, надели ему на голову черную маску, посадили в свое авто и скрылись. Один из нападавших уехал на машине потерпевшего", — рассказали в ГУ НП Киевской области.

Volkswagen вскоре нашли на ул. Механизаторов в Соломенском районе Киева. Четверо подозреваемых со стрельбой и с применением газовых баллончиков были задержаны, а 53-летний заложник освобожден.

"Это трое жителей Днепропетровской области и крымчанин. У них нашли оружие, поддельные документы сотрудников полиции и форменную одежду", — говорят в полиции.

По фактам похищения, вымогательства, угона, разбоя и незаконного хранения оружия начаты уголовные производства. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, еще одного — ищут.

В прокуратуре Киевской области на днях напомнили о другой похожей группировке: оглашено подозрение пятерым подозреваемым, которые под видом сотрудников СБУ нападали на дорогах на элитные машины и грабили пассажиров. При обысках у них также нашли спецодежду, шевроны, поддельные удостоверения разных правоохранительных органов, рации, балаклавы и боеприпасы. Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

А в прошлом году в Киеве задержали банду из двух мужчин и женщины, которая грабила иностранцев. Женщина знакомилась с гостями города, приглашала их в арендованную квартиру. Но во время рандеву туда врывались ее подельники в форме полиции, угрожали иностранцам муляжами пистолетов, тюрьмой и отбирали у них деньги, банковские карты и ценности.

Ранее мы сообщали, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

А в Днепре вооруженный мужчина похитил 12-летнего ребенка и четыре часа удерживал его в квартире:

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