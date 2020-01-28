Под Киевом "оборотня в погонах" поймали на регулярных взятках

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В Броварах задержали "оборотня в погонах" за получения неправомерной выгоды, сообщает полиция Киевской области.

Так, сотрудник Броварского отдела полиции требовал и ежемесячно получал от предпринимателя деньги за непрепятствование хозяйственной деятельности бизнесмена на территории Броварского района. Также он получал "мзду" за непривлечение гражданина к административной ответственности.

Нечистого на руку полицейского задержали во время очередной уплаты "налога" в сумме 5000 гривен.

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Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения предусмотренной ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Руководитель полиции столичной области Андрей Небытов назначил служебное расследование. Также рассматривается вопрос об увольнении полицейского.

Ранее в Харькове силовики выявили факт получения взятки подполковником, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского ОП. В ходе досудебного расследования силовики установили, что 20 января 2020 года полицейский получил взятку: частный предприниматель передал ему 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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