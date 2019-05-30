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Под Киевом ограбили три церкви за сутки

30 мая, 01:22

В полиции отметили, что во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки

Фото: Нацполиция

За минувшие сутки в Киевской области произошло несколько краж в храмах. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 29 мая.

Так, в селе Пятигоры Тетиевского района неизвестные ночью похитили из храма икону Божьей матери, стоиомсть которой сейчас устанавливается.

В пгт Калита Броварского района из местной церкви украли серебряные крестики, денежные пожертвования и старинные иконы, датированные XVII и началом XIX века.

В Вышгороде из местной церкви пропали пять икон, две из которых датированы концом XIX и началом ХХ века.

В полиции отметили, что во всех случаях злоумышленники проникли в храмы, взламывая замки. Сейчас правоохранители разыскивают лиц, причастных к кражам.

Ранее в Вышгородском районе, в селе Новые Петровцы, правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, которого подозревают в совершении краж из церквей. По данным полиции Киевской области, мужчина похищал пожертвования прихожан и другие ценности.

А в Сумах в одном из местных храмов грабитель украл ящик с пожертвованиями для онкобольных детей. Преступление мужчина совершил ночью. Сначала он разбил окно в храме и пробрался к церковной лавки, где и находился ящик. Но вынести деньги грабителю не удалось – его задержала полиция, приехавшая на сигнал кнопки охраны. Злоумышленником оказался 38-летний безработный.


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Тег церковь, пожертвования, ограбление, храм, иконы, киевская область

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