Под Киевом ограблена семья известного юриста

Избитый пострадавший был госпитализирован

Фото: Pixabay

В пгт Ворзель под Киевом была ограблена семья известного столичного юриста. Инцидент произошел вчера, 30 мая, вечером.

Как сообщили "Сегодня" надежные источники на условиях анонимности, бандиты вторглись в имение около 23 часов. Они связали хозяина дома, его жену и ребенка-тинейджера. Грабители избили юриста, вынудив отдать деньги и драгоценности, после чего скрылись.

Хозяину дома потребовалась госпитализация.

На данный момент это вся информация о происшествии.

Как сообщалось, в Глевахе под Киевом похожим образом был ограблен дом народного депутата.

Кроме того, сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Ранее в Вышгородском районе Киевской области, в селе Новые Петровцы, правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, которого подозревают в совершении краж из церквей.

Также давались советы, как уберечь имущество во время ограбления:

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