Под Киевом остановили автобусы с подозрительными людьми

Информация поступила от жителей Броваров, Борисполя и Василькова







Вечером в воскресенье, 21 июля, жители Киевской области заметили подозрительные автобусы, которые движутся в направлении Киева.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, информация поступила от жителей Броваров, Борисполя и Василькова за час до завершения внеочередных выборов в Верховную Раду.

"Во время остановки некоторых транспортных средств сотрудники полиции действительно обнаружили в салонах людей, которые зарегистрированы в других областях страны и едут в Киев", — заявили в полиции.

Полиция выясняет цель "вечернего путешествия".

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины доложили о спокойном проведении дня голосования на выборах в Верховную Раду, зафиксированы избирательные правонарушения и курьезные случаи.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

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