Под Киевом парень на "евробляхе" сбил женщину, убегая от полиции

Пострадавшую госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви 24-летний парень сбил женщину-пешехода, убегая от полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Так, утром 7 января патрульные останавливали авто на иностранной регистрации за нарушение ПДД, но водитель проигнорировал требование и начал убегать, полицейские пустились в погоню.

"Ускоряясь, 24-летний мужчина не справился с управлением автомобиля и допустил наезд на пешехода, однако, продолжил бежать. Силами патрульной полиции "Тор" нарушителя остановили и задержали. Как оказалось, задержанный не имел при себе документов на право управления транспортным средством", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Пострадавшую 46-летнюю местную жительницу госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом ребер и ушибами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Также составлено два административных протокола по ч. 2 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП. Дальнейшую судьбу злоумышленника решит суд.

Ранее в Киеве на улице Тургеневской в Киеве произошло ДТП, после которого один из водителей решил прилечь отдохнуть на месте аварии.

Также утром 1 января в Киевской области произошло ДТП с подростками, в результате которого погибла 16-летняя девушка. Ее тело нашли в 100 метрах от места аварии.

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