Под Киевом парень напал на заправку, за ограбление которой уже сидел в тюрьме (видео)

Копы устроили засаду вблизи АЗС, куда нападающий снова пришел за деньгами

Полиция Киевской области сообщила подробности нападения на АЗС в Белой Церкви, которое произошло утром 6 апреля.

В частности, как уточнила пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе, нападающим оказался 25-летний вооруженный парень. Он пытался ограбить АЗС, за ограбление которой уже был судим и недавно вышел из мест лишения свободы.

"Задержанный признался работникам полиции, когда у него возникла идея совершить нападение на АЗС, он тщательно подготовился к преступлению и продумал все пути отхода. Однако такая "подготовка" не помешала полицейским", – говорится в сообщении.

В частности, копы устроили засаду вблизи АЗС, куда нападающий второй раз пришел забрать деньги.

"На этот раз дерзкий молодой человек также прихватил с собой оружие, хотя и сменил одежду. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли у него пневматический пистолет и патроны, которые он приобрел в магазине", – уточнили в полиции.

Решается вопрос об объявлении подозрения задержанному по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения для него изберет суд.

Напомним, в Одесской области задержали серийных грабителей, которые совершили по меньшей мере два разбойных нападения на заправки и одно – на цветочную лавку. Во время обысков в домах и машине правоохранители нашли маски, оружие и другие вещественные доказательства.

Также сообщалось, что в Днепре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении автозаправочной станции, и обнаружили у него пистолет, карабин "Сайга" и автомат Калашникова, а также 270 патронов разного калибра.

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