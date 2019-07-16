Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

Под Киевом парень расстрелял молодую пару и погиб при задержании

16 июля, 10:46

Молодой человек выстрелил себе в голову в отделении полиции

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС
Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС.

В пригороде Киева, Ирпене, произошло резонансное происшествие. 19-летний парень сначала пытался застрелить молодую пару, а когда его задержали и доставили в райотдел, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщают в полиции Киевской области, около 10 вечера по линии 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия полицейские обнаружили раненых парня и девушку, которым стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие были госпитализированы", – рассказали в ГУ НП области.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы. А на поиски стрелка были ориентированы многочисленные наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля подозреваемого задержали. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

"Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила спецсредство – наручники, и доставила молодого человека в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию и изъятию у него оружия. В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. В это время задержанный внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Здесь подчеркивают, что все происходящие на территории отдела полиции события зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло дело на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве мужчина бил припаркованные машины, кричал, что его убивают и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и попытались остановить дебошира, однако он продолжал кричать и биться головой об асфальт. После задержания патрульными, мужчину осмотрели медики, но ему внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать, однако он умер.

Также мы сообщали, что в Каменском посреди улицы между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из них бросил в голову оппонента кирпич. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег задержание, стрельба, ирпень

Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом парень расстрелял молодую пару и погиб при задержании". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стрельба на Прикарпатье: у пострадавшего серьезные ранения

Вчера, 17:49

ЧП произошло из-за словесной перепалки, которая переросла в драку

В Мариуполе ссора водителей переросла в стрельбу

14 июля, 12:18

Одного из участников ссоры доставили в больницу, а второго задержала полиция

Стрельба в Сумах: задержали подозреваемую в покушении на убийство

12 июля, 16:51

Заказчиком стрельбы оказался близкий родственник потерпевших

В Сумах произошла стрельба, есть раненые: опубликованы фото и видео

10 июля, 16:59

Среди пострадавших есть 15-летняя девушка

"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Как украсить вазон своими руками: 8 идей с фото пошагово

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Названа смертельная опасность короткого отпуска

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Виктор Павлик откровенно рассказал о своей 25-летней "жене"

Осенний рост цен: Эксперты дали прогноз

Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь посетили показ Fendi

Когда крестить новорожденного

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь