Под Киевом парень расстрелял молодую пару и погиб при задержании

Молодой человек выстрелил себе в голову в отделении полиции

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС.

В пригороде Киева, Ирпене, произошло резонансное происшествие. 19-летний парень сначала пытался застрелить молодую пару, а когда его задержали и доставили в райотдел, покончил жизнь самоубийством.

Как сообщают в полиции Киевской области, около 10 вечера по линии 102 поступило сообщение о том, что на одной из улиц города Ирпень слышны выстрелы. По указанному адресу сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

"На месте происшествия полицейские обнаружили раненых парня и девушку, которым стреляли из травматического оружия сзади в голову. Пострадавшие были госпитализированы", – рассказали в ГУ НП области.

На месте происшествия правоохранители изъяли гильзы. А на поиски стрелка были ориентированы многочисленные наряды полиции. В течение часа на одной из улиц Гостомеля подозреваемого задержали. При проведении поверхностного осмотра работники полиции обнаружили у него предмет, похожий на пистолет.

"Учитывая опасное поведение злоумышленника, полиция применила спецсредство – наручники, и доставила молодого человека в Ирпенский отдел полиции для составления процессуальных документов по задержанию и изъятию у него оружия. В помещении полиции мужчина неизвестным способом освободил одну руку из наручников, потом выхватил пистолет и стал им угрожать правоохранителям. Осознавая опасность и на основании ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. В это время задержанный внезапно приставил пистолет к виску и выстрелил себе в голову. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 19-летнего мужчины, он умер через несколько часов в больнице", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Здесь подчеркивают, что все происходящие на территории отдела полиции события зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия, предоставления правовой оценки действиям сотрудников полиции создана специальная комиссия. Сейчас идет служебное расследование. Работают сотрудники ГБР и УВБ. Руководство полиции области взяло дело на личный контроль.

В настоящее время открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве мужчина бил припаркованные машины, кричал, что его убивают и просил о помощи. Прохожие вызвали полицию и попытались остановить дебошира, однако он продолжал кричать и биться головой об асфальт. После задержания патрульными, мужчину осмотрели медики, но ему внезапно стало плохо. Его пытались реанимировать, однако он умер.

Также мы сообщали, что в Каменском посреди улицы между мужчинами разгорелся конфликт, в результате которого один из них бросил в голову оппонента кирпич.

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