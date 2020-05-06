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Под Киевом парень украл из магазина еды на 250 гривен: ему грозит до четырех лет тюрьмы

6 мая, 09:29

Наталья Руда

Злоумышленником оказался 22-летний житель Белой Церкви

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви 22-летний парень, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за кражу, не расплатился в магазине за пакет с едой и сбежал. Его оперативно задержали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В местном магазине злоумышленник, не рассчитавшись за пакет с продуктами, побежал в неизвестном направлении. Впрочем, продавец не растерялась и бросились догонять грабителя. В это время неподалеку ехал наряд группы реагирования патрульной полиции, который заметил взволнованную женщину", – говорится в сообщении.

Копам она сообщила об инциденте и описала парня. Полицейские начали розыскные мероприятия и вскоре на одной из улиц увидели похожего по описанию парня.

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"Он пытался убежать, однако ему это не удалось. Грабителем оказался 22-летний местный житель. Также полицейские изъяли пакет с похищенными продуктами. Общий ущерб составляет 250 гривен. Установлено, что месяц назад в суд направлено уголовное производство по обвинению этого человека в совершении кражи", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 50 до ста 100 минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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продукты кража Белая Церковь

Источник: Сегодня

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