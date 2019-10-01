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Под Киевом перевернулась автоцистерна с газом

1 октября, 23:08

Водителя забрали в больницу

В Киево-Святошинском районе, на автодороге между селами Гнатовка и Лука, перевернулся грузовой Mercedes, перевозивший газ, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Машина упала на бок на обочине дороги. По информации от бригады ГСЧС, утечки газа нет. В аварии пострадал водитель автоцистерны, его госпитализировали.

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Ранее, в Киеве в ночь на субботу, 28 сентября, произошло ДТП на улице Академика Заболотного в Голосеевском районе. Водитель автомобиля Kia, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернул автомобиль на повороте на крышу и задел столб.

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, мужчина и женщина, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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Источник: Сегодня

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