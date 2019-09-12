Под Киевом перевернулась цистерна с топливом – фото

Легковушка пыталась пойти на обгон, но не справилась с управлением

Фото: espreso.tv

Под Киевом на Одесской трассе, возле села Круглик, перевернулась цистерна с горючим. Участники ДТП двигались в направлении Киева. По словам свидетелей, руководитель автомобиля ГАЗ "Волга" пытался обогнать маршрутку, но не справился с управлением, его автомобиль ушел влево и врезался в автоцистерну одной из АЗС, сообщает "Эспрессо".

Фото: espreso.tv

После удара грузовик, перевозивший дизельное топливо, потеряла управляемость и влетела в отбойник. После контакта с металлической лентой автоцистерна перевернулась и встала на колеса, при этом на асфальт вытекло топливо.

Как рассказали свидетели, после аварии водитель "Волги" сбежал в лес, за ним сразу погнались неравнодушные очевидцы, но он вскоре вернулся сам. В результате ДТП пострадал водитель грузовика – у него ссадины и царапины. Ему на месте оказали помощь проезжавшие мимо ДТП водители.

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Водитель "Волги" не воспользовался ремнем безопасности и разбил себе голову о лобовое стекло, которое после аварии вылетело из машины.

Фото: espreso.tv

На место ДТП выехали спасатели ГСЧС и врачи "скорой".

Разбитый грузовик перекрыл три полосы движения в направлении Киева, а в четвертом ряду много обломков от автоцистерны и "Волги". Поэтому очень усложнилось движение в направлении столицы, пробка растянулась на несколько километров.

По словам свидетелей, водитель ГАЗ-21, когда вышел из леса, не слишком уверенно держался на ногах. Но что именно стало причиной такой неуверенности – алкоголь или стресс после аварии, – это смогут установить полицейские с помощью алкотестера или нарколог.

Ранее в Киевской области 11 сентября днем произошла страшная авария с трагическими последствиями. На 72-м километре автодороги Киев-Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – "Шевроле" и "Фольксваген", которые ехали навстречу друг другу.

Ранее в Боярке под Киевом утром во вторник, 10 сентября, на перекрестке улиц Белгородской и Молодежной произошло столкновение двух автомобилей, в результате одна из легковушек перевернулась. Среди пострадавших в этой аварии есть ребенок.

Также мы писали, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

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