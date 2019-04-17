Под Киевом перевернулась фура и пролежала в кювете три дня

Многотонный грузовик выехал на обочину, где сырая почва не выдержала тяжести машины

Фото: Информатор

В селе Небелица в Киевской области грузовой автомобиль MAN выехал на обочину и слетел в кювет, где перевернулся. Автомобиль пролежал так три дня.

Как пишет "Информатор", водитель фуры сообщил, что ехал без превышения скорости 80 километров в час, но выехал на обочину, где сырая и мягкая почва просела под тяжелой машиной в 40 тонн, в результате чего MAN упал набок.

Водитель в результате ДТП не пострадал. Машину вытащили через три дня.











Ранее сообщалось, что в Обуховском районе на автодороге в направлении села Красное произошло смертельное ДТП. Во время движения водитель автомобиля Volkswagen T4 не справился с управлением и столкнулся с деревом, в результате чего погиб на месте.

Напомним, в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района 19-летний парень, находясь за рулем Mazda, сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.

Также сообщалось, что под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.

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