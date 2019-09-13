Под Киевом под колесами машин оказались два пешехода, есть погибший

В Киевской области за сутки двое пешеходов попали под машины. Дорожно-транспортные происшествия произошли в Обуховском и Богуславской районах. В одном ДТП погиб человек, во втором, к счастью, остался жив, сообщили в ГУ НП столичного региона.

Первый инцидент произошел в Украинке, там на пешехода наехал автомобиль "FIAT Doblo". Водитель двигался в направлении Киева по одной из улиц населенного пункта. 49-летний местный житель решил перейти проезжую часть в неустановленном месте. В результате поплатился за это жизнью. Мужчина, который был за рулем, не успел вовремя притормозить. Пешеход оказался под колесами автомобиля и погиб на месте происшествия.

Еще одна авария произошла в с. Хотив на Богуславщине. Правда, здесь закончилось не все так трагично. Водитель, который ехал в Богуслав не справился с управлением и сбил местную жительницу. Она также решила сократить себе путь и перебегала запрещенный для пешеходов участок дороги. В результате женщину с многочисленными травмами госпитализировали в Центральную районную больницу.

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По двум фактам возбуждены уголовные производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Полиция Киевщины призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательным на дороге. Ведь только один неосторожный шаг может обернуться трагедией.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

А недавно в Киеве устроили показ одежды, которая спасает на дорогах. Модные платья и куртки пошиты со вставками из светоотражающих материалов, которые заметны в свете фар даже на темной дороге.\

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