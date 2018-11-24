Под Киевом подростка ударило током на крыше поезда

Под Киевом 14-летнего парня, который из любопытства вылез на товарные вагоны, ударило током. Инцидент произошел в пятницу, 23 ноября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области.

"Сообщение о том, что подросток залез на вагоны, стоявшие на маневровом пути, и получил поражение электротоком, поступило от работника железнодорожного вокзала "Бровары" в дежурную часть Броварского отдела полиции в 18:40", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что на железнодорожную станцию несовершеннолетний пришел с двумя товарищами. Родителям парень сказал, что идет на занятия к репетитору.

"В то время, когда друзья отошли по своим делам, парень из своего любопытства вылез на товарные вагоны и получил удар электротоком. От удара высоковольтной линии его отбросило на землю, и он начал гореть. На помощь подбежали его товарищи и пытались погасить пламя", – отмечается в сообщении.

В результате происшествия 14-летний житель Броваров получил 50% термических ожогов II-III степени. Сейчас за жизнь несовершеннолетнего борются медики.

Правоохранители решают вопрос о привлечении к административной ответственности родителей потерпевшего ребенка за невыполнение обязанностей по его воспитанию.

Напомним, в Одессе 17 апреля ребенок решил взобраться на крышу поезда. Там девочка получила удар электрическим током.

А во Львове от поражения током погиб 24–летний парень. Тело погибшего с крыши поезда извлекли спасатели.