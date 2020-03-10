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Под Киевом подростки устроили опасные танцы на крыше высотки

10 марта, 08:20

Наталья Руда

С крыши дома молодежь снимали копы

В Вышгороде группа подростков эсктремально отметила 8 Марта, забравшись на крышу многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Полицейские в одной из социальных сетей обнаружили фотографию опасного досуга детей на крыше многоэтажки, которую разместили в Интернете неравнодушные свидетели-прохожие", - говорится в сообщении.

Копы прибыли на место инцидента и увидели, что подростки устроили на крыше дома танцы.

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"Только благодаря оперативному реагированию ювенальных полицейских ни один ребенок не пострадал. И "праздник", к счастью, для несовершеннолетних закончился без трагических последствий", – уточнили в полиции.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу воспитательного характера с детьми. Сейчас решается вопрос о привлечении их родителей к административной ответственности по ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Ранее на столичном Виноградаре на проспекте Порика, 15а, подростки устроили опасное развлечение – забрались на крышу дома и бросали бутылки в прохожих.

Также в Киеве двое подростков в переходе ограбили 14-летнего жителя Броваров.

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развлечения подростки вышгород

Источник: Сегодня

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