Под Киевом подросток сорвал в школе уроки, распылив неизвестный газ

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал

Фото: Facebook

Под Киевом подросток сорвал в школе уроки, распылив неизвестный газ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d91/428/5c6d9142815a4.jpg 2019-04-03T15:33:00+03:00 Происшествия В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал

В столовой одной из школ в Бровахар под Киевом старшеклассник распылил неизвестное вещество, сообщает пресс-служба ГУ Наполиции в Киевской области.

"Парень на перемене хотел похвастаться перед группой сверстников предметом самозащиты и распылил неизвестное газообразное вещество. Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершился раньше и всех учеников отпустили домой", – говорится в сообщении.

Из детей никто не пострадал. Установлено, что 16-летний парень купил аэрозольный баллончик с неизвестным наполнителем накануне в одном из магазинов.

С несовершеннолетним полицейские провели разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство. Админматериалы по ст. 173 КУоАП будут направлены в суд.

Ранее сообщалось, что в Чернигове на территории школы №30 неизвестный распылил газовый баллончик. В результате инцидента девять учеников пожаловались на самочувствие. Детей сразу же вывели из школы, а помещения проветрили.

Также мы сообщали, что на территории детсада в Киевской области нашли шесть взрывоопасных минометных мин.

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