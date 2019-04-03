Под Киевом подросток сорвал в школе уроки, распылив неизвестный газ
В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал
В столовой одной из школ в Бровахар под Киевом старшеклассник распылил неизвестное вещество, сообщает пресс-служба ГУ Наполиции в Киевской области.
"Парень на перемене хотел похвастаться перед группой сверстников предметом самозащиты и распылил неизвестное газообразное вещество. Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершился раньше и всех учеников отпустили домой", – говорится в сообщении.
Из детей никто не пострадал. Установлено, что 16-летний парень купил аэрозольный баллончик с неизвестным наполнителем накануне в одном из магазинов.
С несовершеннолетним полицейские провели разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство. Админматериалы по ст. 173 КУоАП будут направлены в суд.
Ранее сообщалось, что в Чернигове на территории школы №30 неизвестный распылил газовый баллончик. В результате инцидента девять учеников пожаловались на самочувствие. Детей сразу же вывели из школы, а помещения проветрили.
Также мы сообщали, что на территории детсада в Киевской области нашли шесть взрывоопасных минометных мин.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом подросток сорвал в школе уроки, распылив неизвестный газ". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киевской области в детском саду нашли опасные минометные мины
Шесть взрывоопасных мин нашли на территории детсада во время земляных работ
В Киевской области ученику рассекло голову обвалившейся плиткой
Медики доставили 12-летнего школьника в больницу, чтобы оказать первую медицинскую помощь