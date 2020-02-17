Под Киевом подросток угнал грузовик, чтобы навестить родителей

В пгт Макаров водитель обратился в полицию, сообщив, что у него угнали грузовик, сообщает полиция Киевской области.

Правоохранители быстро нашли пропавший грузовик. Позже нашелся и подозреваемый в угоне. Им оказался 16-летний подросток. Выяснилось, что парень помогал по работе владельцу грузовика и знал, что тот оставляет ключи внутри. Парень решил "одолжить" грузовик, чтобы съездить в соседний населенный пункт к родителям. По пути машина застряла в грязи, где юноша и бросил ее.

Сейчас транспортное средство возвращено владельцу.

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По факту угона возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, в 2019 году в Киеве 13-летний парень сорвал учебный день в школе на Оболони. Подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что в результате привело к эвакуации учащихся и педагогов.

Ранее в Харькове подростки решили напасть на незнакомца, который шел домой – возле подъезда один из фигурантов ударил жертву электрошокером, после чего злоумышленники избили потерпевшего. Затем они забрали у мужчины телефон и рюкзак, в котором лежали Apple Macbook, процессор Intel Core, материнская плата и наушники. Общая стоимость похищенной техники составила 43 тысячи гривен. За групповой разбой подростков приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на двухлетний испытательный срок.

Также в 2019 году в Васильковском районе в селе Крячки 29 октября произошло трагическое ДТП. Около 11:00 утра 14-летний подросток не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.

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