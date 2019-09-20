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Под Киевом поезд насмерть сбил мужчину: полиция выясняет личность погибшего

20 сентября, 22:42

При погибшем нет ни телефона, ни документов

/ Фото: Pixabay

В Бориспольском районе грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. О трагическом инциденте правоохранителям сообщил дежурный по станции, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Так, мужчина погиб на переезде платформы возле села Кучаков. На вид погибшему – 40-45 лет.Его личность установить не удалось, поскольку при себе он не имел ни каких-либо документов, ни мобильного телефона.

Сейчас полиция устанавливает личность мужчины. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Напомним, возле Винницы под колесами пассажирского поезда погиб 66-летний мужчина.

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Ранее мы сообщали, что в Украине начнут ограждать железнодорожные пути. Такие новые нормы призваны повысить безопасность людей возле железнодорожных путей. По подсчетам экспертов, это позволит на 30% уменьшить аварии и несчастные случаи на путях.

Также мы писали, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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