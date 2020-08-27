Под Киевом полицейские массово нарушали права задержанных: 19 копам назначили наказание

В Броварах 19 сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение прав людей во время задержания.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Так, выявлены многочисленные случаи нарушений прав задержанных лиц на защиту, несообщение или несвоевременное сообщение центрам по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи об их задержании, а также несообщение об их задержании родственникам, проведение личного досмотра в присутствии понятых другого пола, не ознакомление с правами и прочее", – говорится в сообщении.

В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 19 полицейских Броварского отдела полиции.

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Напомним, ранее внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции. Перед этим в больницу обратилась местная жительница с сообщением об избиении и изнасиловании. Предварительная проверка подтвердила причастность к этому преступлению полицейских.

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Кроме того, изнасилованная девушка рассказала о пережитомв Кагарлыке.

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