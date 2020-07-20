Под Киевом полицейские нашли 10 пропавших детей: фото

За прошедшие выходные ювенальные полицейские вернули родным 10 пропавших детей, рассказали в полиции Киевской области.

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Один из инцидентов с пропажей детей произошел в Сквирском районе. В полицию около 20:30 обратилась местная жительница, сообщив, что в 12 часов дня сосед взял с собой двух ее детей, 8 и 11-летнего возраста, своего 6-летнего внука и пошел с ними к водоему смотреть на лебедей. К вечеру они не вернулись.

По тревоге был поднят личный состав местной полиции, ювенальные работники полиции. В поисках также участвовали неравнодушные жители. Спустя два часа полицейские заметили мужчину с детьми на опушке, им помогли быстро вернуться домой.

В полиции отмечают, что дети уходили из дома по разным причинам. В частности, в Переяслав-Хмельницком районе 12-летний мальчик сбежал от родителей, потому что они на него накричали. В его поисках были задействованы ювенальная полиция, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции.

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Тем временем в Киево-Святошинском районе еще один 12-летний мальчик уже не первый раз убежал из дома, его также быстро разыскали и вернули родителям. Всех детей полицейские вернули невредимыми. К счастью, ничего плохого с ними не случилось.

Всего с начала года полиция столичного региона разыскала и вернула взрослым 400 пропавших несовершеннолетних.

Ранее столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке. Также в столице полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая считалась без вести пропавшей. Она несколько дней провела на улице и бродяжничала, сбежав от мамы и бабушки ради самостоятельной жизни.

А еще в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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