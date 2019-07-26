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Под Киевом полицейские открыли огонь, чтобы остановить грабителей

26 июля, 10:45

Злоумышленниками, которые пытались скрыться от правоохранителей, оказались иностранцы

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

Под Киевом полицейские применили оружие, чтобы задержать грабителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Так, накануне в 18:50 в селе Крюковщина группа лиц, угрожая оружием 35-летнему мужчине, похитили из салона автомобиля Toyota Land Cruiser сумку с крупной суммой денег. После этого они скрылись на авто Mercedes в неизвестном направлении.

На поиски нападавших были задействованы сотрудники оперативники, группы реагирования патрульной полиции. Полицейские проверяли все машины, которые были похожи на авто нападающих, в связи с чем были созданы неудобства для водителей.

"Уже через несколько минут с момента спецоперации наряд патрульной полиции на трассе Киев – Одесса, вблизи села Вита Почтовая, заметил автомобиль, который подпадал под ориентировку. На требования полицейских водитель не остановился, продолжил движение, подвергая других участников дорожного движения опасности. Учитывая реальную угрозу, работник полиции применил табельное огнестрельное оружие для остановки автотранспортного средства, стреляя по колесам", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Одного из нападавших задержали в лесу возле Виты Почтовой. Другого злоумышленника по горячим следам задержали оперативники Киево-Святошинского отдела полиции в селе Крюковщина.

"Ими оказались двое граждан Грузии 50-ти и 42-летнего возраста, временно проживающих в Киеве. В автомобиле Mercedes полицейские обнаружили, изъяли пистолет "Форт 12Р" без маркировки и патроны. У старшего нападающего во время поверхностного осмотра изъят сканер, телефон", - добавили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Иностранцы на данный момент находятся в СИЗО. Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на улице Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы мужчина ограбил инкассаторский автомобиль. Злоумышленник воспользовался незапертой дверью машины и вынес из автомобиля пакеты с деньгами. 

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.


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Тег ограбление, стрельба, киевская область, погоня

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