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Под Киевом двое полицейских изнасиловали задержанную: весь отдел расформировали

25 мая, 11:41

Мила Князьская-Ханова

Глава полиции уволил подозреваемых и отправил на переаттестацию весь отдел

Внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции. Их подозревают в изнасиловании задержанной женщины, сообщили в главке Национальной полиции.

Так, в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.

Предварительная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж.

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Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 УК Украины.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого отделения полиции.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.

Кроме того, в Одессе школьница пожаловалась, что ее изнасиловал сотрудник местной полиции. Информацию проверяют правоохранители.

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.

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скандал полиция изнасилование Кагарлык

Источник: Сегодня

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