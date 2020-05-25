Под Киевом двое полицейских изнасиловали задержанную: весь отдел расформировали

Внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции. Их подозревают в изнасиловании задержанной женщины, сообщили в главке Национальной полиции.
Так, в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции.
Предварительная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж.
Внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух сотрудников Кагарлицкого отдела полиции в порядке ст. 208 УПК Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания. Вся информация передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 УК Украины.
Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлицкого отделения полиции.
Как сообщал сайт "Сегодня", в Ужгороде 26-летнего военнослужащего Нацгвардии из Львовской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Мужчину уже арестовали.
Кроме того, в Одессе школьница пожаловалась, что ее изнасиловал сотрудник местной полиции. Информацию проверяют правоохранители.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных заведений.
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