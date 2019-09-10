Под Киевом полицейских забросали гранатами

Фото: Андрей Небытов/Facebook

В пригороде столицы, Ирпене, на правоохранителей было совершено дерзкое покушение. Как сообщает глава ГУ НП Киевской области Андрей Небытов, в рамках расследования полицейские ирпенского региона вычислили мужчину, причастного к совершению тяжелого преступления – нанесению ножевых ранений. Подозреваемый сдаваться без боя не захотел.

"Во время задержания он забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали, а злоумышленник таки был обезврежен", – сообщил Небытов.

Во время обыска дома у задержанного полицейские нашли еще две гранаты, а также различные ножи. Использовался ли какой-то из них во время нападения, должна установить экспертиза. Расследование продолжается.

Напомним, не так давно в Крюковщине под Киевом на гранате подорвалась девушка. Взрыв прогремел в десяти метрах от одного из жилых комплексов.

Также в Фастове мужчина угрожал взорвать гранату на центральной площади города. Оперативники задержали нарушителя неподалеку от это площади. Им оказался 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли, а его отправили для дачи показаний в отдел. Мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы по ст. 259 УКУ.

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