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Под Киевом полицейский насмерть сбил мужчину: подробности

11 января, 08:26

От полученных травм пешеход скончался на месте

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Борисполе Киевской области произошло смертельное ДТП – полицейский автомобиль Renault Doker сбил пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 07:00 11 января на улице Киевский шлях, 125. Выяснилось, что мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода, когда на него наехал коп.

За рулем авто, по данным издания, был сотрудник одного из подразделений полиции. На месте работают соответствующие службы. Личность погибшего уже установили.

Отметим, что это – далеко не первое ДТП с участием полицейского за последнее время. Не так давно в Кропивницком работник полиции сбил пешехода. В то время коп находился вне службы.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.


Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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Киев ДТП Борисполь гибель пешеходы полицейский

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