Под Киевом полицейский пес обнаружил партию наркотиков

Вес найденной «травки» составил около двух килограмм

Фото: ГУ НП Киевской области

В Обуховском районе Киевщины сотрудники полиции получили информацию о изготовлении и распространении наркотиков в одном из домов. Правоохранители совместно с младшим инспектором Кинологического центра ГУНП в Киевской области провели неотложный обыск в доме 49-летнего жителя села Жуковка, сообщает ГУ НП Киевской области.

В ходе обыска служебный пес обнаружил вещество, внешне похожее на каннабис. Все вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу. Общий вес изъятого составляет около двух килограммов.

Как пояснил владелец домовладения, указанное вещество он хранил для собственного потребления.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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